Michael Wendler: Jetzt packt er über Lauras süßes Geheimnis aus

Nachdem sich Michael Wendler im Herbst vergangen Jahres ins öffentliche Aus schoss, wurde es auch um Laura Müller ziemlich still! Auch die 20-Jährige legte ihre Social Media-Aktivitäten auf Eis und meldete sich so gut wie nie mehr bei ihrer Community zu Wort. Doch jetzt die Wendet! Seitdem Laura und Michael ihren süßen Welpen Tiger in ihrer Mitte begrüßen durften, ist auch Laura wieder auf der "Social"-Plattform aktiver. Wie Michael nun berichtet, will Laura den Kanal nämlich dazu nutzen, um ihre Follower über die Entwicklungen des Welpen zu informieren. Er erklärt via "Telegram": "Sie wird jetzt wieder in regelmäßigen Abständen den Tiger und seinen Werdegang beobachten und auch immer wieder was posten und ganz viele Informationen zu unserem neuen Fratz teilen." Wie süß! Ob Laura dadurch wieder wohl etwas an Popularität dazu gewinnt? Wir können gespannt sein...