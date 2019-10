Reddit this

Michael Wendler: Jetzt packt Ex Claudia Norberg über die Trennung aus!

29 Jahre waren und Claudia Norberg ein Paar. Vor einem Jahr kam es zur Trennung. Kurz danach machte Michael die Liebe zu Schülerin Laura Müller öffentlich. Seine neue Freundin ist fast 20 Jahre jünger als Claudia.

Claudia Norberg packt über ihre Ehe mit Michael Wendler aus

Zwischen Claudia und Michael herrscht aber kein böses Blut. "Ich bin und war nie sauer. Ich kann nicht sauer sein, weil sich seine Gefühle verändert haben. Es ist natürlich traurig, aber man kann nicht zusammenbleiben, wenn die Liebe nicht auf beiden Seiten da ist", erklärt sie jetzt im Interview mit "t-online". Trotzdem behält sie die Zeit in postiver Erinnerung. "Michael war der Mann meiner Träume. Ich war in 29 Jahren nie unglücklich. Ich hatte nie das Gefühl, etwas verpasst zu haben", schwärmt sie. "Meine Ehe ist nicht gescheitert. Das ist so eine lange Zeit gewesen, das muss man erst mal hinbekommen."

Laura Müller: Dschungelcamp-Hammer! Wendler-Freundin ist dabei!

Das sagt Claudia Norberg zu Laura Müller

Während Claudia momentan Single ist, schwebt Michael wieder auf Wolke sieben. Ein Problem? Im Gegenteil! "Am Anfang war es natürlich ungewohnt, aber im Moment wünsche ich den beiden alles Glück der Welt", stellte Claudia kürzlich gegenüber klar. Wie schön!

