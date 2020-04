Michael Wendler: Jetzt packt Ex-Frau Claudia Norberg aus!

Als um die Hand von Laura Müller anhielt, hätte er wohl nicht damit gerechnet, auf so viel Gegenwind zu stoßen. Besonders seine Eltern machen es ihm derzeit schwer, sich über die Verlobung zu freuen. Und jetzt mischt sich auch noch seine Ex-Frau ein!

Michael Wendler & Laura Müller: Jetzt bricht alles über ihnen zusammen!

Claudia hat gemischte Gefühle

Gegenüber „VIP.de“ gesteht , dass der Antrag von Michael ein komisches Gefühl in ihr ausgelöst habe. Sie musste sogar an die Zeit denken, in der Michael damals vor ihr auf die Knie ging!

Und auch Lauras Ring sorgt bei der hübschen Blondine für gemischte Gefühle. Sie merkt an: „Natürlich habe ich mich auch in dem Moment an meinen Verlobungsring erinnert, den ich von Michael bekommen habe, der nicht so pompös war, wie der, der ihr überreicht wurde.“ Autsch!

Wir erinnern uns: Lauras Ring ist aus Weißgold und ist mit funkelnden Diamanten übersät. Da kann bei dem ein oder anderen wohl auch mal etwas Neid aufkommen…

Süße Nachrichten! Ist Laura Müller etwa schon schwanger?