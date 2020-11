Michael Wendler: Jetzt packt sein Manager aus

Markus Krampe zeigt sich ziemlich zuversichtlich. Er erklärt: "Man muss jetzt abwarten, was passiert." Ganz unbeteiligt scheint er aber nicht zu sein, an dem Sinneswandel des Musikers. So verrät er: "Michael Wendler ist ein eigenständiger Mensch, ich kann da immer nur beratend zu Seite stehen und vielleicht noch auf das eine oder andere einwirken. [...] Was mir besonders wichtig war, ist, dass er sich entschuldigt hat bei seinem Arbeitgeber RTL!" So so, hat der Manager Michael also dazu überredet sich bei RTL zu entschuldigen?

RTL hat bereits auf die Aussagen reagiert. Allerdings alles andere als positiv. Trotzdem ist Markus Krampe guter Hoffnung: "Ich glaube das war es nicht mit Michael Wendler. Die Zeit heilt viele Wunden, hoffentlich auch diese."

