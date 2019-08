Michael Wendler: Jetzt packt Tochter Adeline aus!

und seine Freundin Laura gaben im "Sommerhaus der " ziemlich private Einblicke in ihr Leben. Stänidg befummelte der Sänger seine 18-jähirge Freundin, klatsche ihr auf den Po und massierte ihr die Brust. Außerdem plauderte er aus, dass Laura im Bett "ganz schön wild" sei. Doch was sagt eigentlich Michaels Tochter Adeline dazu?

Das sagt Tochter Adeline

In einem -Livestream sprach sie Klartext. Adeline steht voll und ganz hinter ihrem berühmten Papa. "Ich lebe schon 17 Jahre unter einem Dach mit diesem Mann. Das ist nichts Neues für mich. Er ist halt offen und deswegen bin ich da so offen", erklärte sie. Außerdem sei Sex mittlerweile für sie ein ganz normales Thema. Auch Michael meldete sich in dem kurzen Clip zu Wort. "Es ist nicht so unanständig bei uns, wie manche denken. Wir feiern hier keine Swingerpartys oder so."

Michael Wendler & Laura: Polizei-Schock im Sommerhaus!

Fieser Shistorm für Michael Wendler

Bei den Zuschauern kam Michaels Offenheit dagegen nicht ganz so gut an. "Der Typ war schon immer peinlich, aber jetzt ist er einfach nur noch zum Kotzen", "Nein, das geht gar nicht. Der bietet das Mädchen an wie ein Stück Fleisch! Das gehört unterbunden. Da müsste auch der Sender reagieren. Um diese Uhrzeit schauen auch Kinder Fernsehen" und "Widerlich und abartig dieser Kotzbrocken. Was läuft bei dem nur falsch?", beschwerten sie sich im Netz.

Ist Laura wirklich schwanger? Die verdächtigen Bilder seht ihr im Video: