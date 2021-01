Michael Wendler: Jetzt plant Tochter Adeline die Flucht aus den USA!

Ihr Leben gleicht einer schlechten Doku-Soap: Erst trennt sich ihr Vater nach 30 Ehejahren von Adelines Mutter Claudia, für ein Mädchen, das ungefähr so jung ist wie seine Tochter. Dann gibt er monatelang öffentlich den Gockel und turtelt sich durchs Trash-TV, schaffte es in die "DSDS"-Jury – um sich dann aber mit irren Verschwörungstheorien und heftigen Hetzparolen komplett ins Aus zu schießen. Dass er dadurch nicht nur seine Ehefrau, sondern auch seine Tochter mit ins Elend reißt, scheint den Wendler in seinem Wahn nicht weiter zu kümmern.

Doch nicht nur Laura, sondern auch Adeline hat ihren Vertrag mit Ex-Wendler-Manager Markus Krampe verloren. Zudem stehen gewaltige Geldforderungen im Raum, unter anderem eine Vertragsstrafe von 250.000 Euro für den geplatzten Deal mit der Geiss-Firma Uncle Sam. Katastrophal für Adeline: Nicht Michael haftet für den Schaden, sondern seine Tochter. Denn die ist offiziell als Vorstandsvorsitzende der Plattenfirma Cape Music Inc eingetragen, über die sämtliche Wendler-Deals laufen. Laut Krampe hat der Sänger zwar stets behauptet, alles sei sauber geregelt und Adeline lediglich "die Firmeninhaberin, aber nicht haftbar zu machen". Doch dann fand der Musikmanager heraus, dass dem keineswegs so ist: "Das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe: Ich möchte so einem 18-jährigen Mädchen nicht die Zukunft verbauen. Denn sie wird diejenige sein, die jetzt alle Rechtsfolgen abkriegt." Der Wendler treibe seine Tochter "sehenden Auges in den Ruin".