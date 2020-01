Michael Wendler: Jetzt spricht Claudia Norberg über sein Penis-Pic!

Reddit this

Schon seit Tagen sorgt das Penis-Foto von Michael Wendler für Aufsehen bei den Fans. Doch was sagt eigentlich seine Noch-Ehefrau Claudia Norberg dazu?

verbrachte fast zwei Wochen im australischen Dschungel. Während dieser Zeit bekam sie natürlich nicht mit, dass der Penis ihres Ex-Partners in aller Munde war. Vor einigen Tagen machte nämlich ein Foto von die Runde, auf dem sein bestes Stück in voller Pracht zu sehen ist.

Claudia Norberg: Schwere Vorwürfe! Sie will zurück ins Dschungelcamp

Claudia will Michaels Penis nicht sehen

Doch was sagt die 49-Jährige zu dem Schnappschuss? Sie war fast 30 Jahre lang mit Michael zusammen und könnte sicherlich verraten, ob das Foto echt ist oder nicht. Doch so genau will sie scheinbar nicht hinsehen. „Ich habe davon gehört, habe mich aber auch nicht weiter damit beschäftigt. Ich habe es nicht gesehen“, erklärt sie gegenüber . „Wir sind getrennt und das ist jetzt ein anderes Kapitel. Ich möchte das Foto nicht sehen und ich möchte auch nicht über die ganzen Zusammenhänge aufgeklärt werden.“

Michaels Mutter sieht das jedoch ganz anders. Sie plauderte bereits fröhlich über den Penis ihres Sohnes und darüber, ihn schon im Pool gesehen zu haben...

