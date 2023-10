Michael Wendler: Jetzt spricht er offen über seine Schulden! Doch von Reue keine Spur....

Zuletzt schimpft er über RTL und seinen Rauswurf aus sämtlichen TV-Formaten. Die DSDS-Jury habe er freiwillig verlassen und dies auch vorher angekündigt, weil er keinen zweiten Corona-Lockdown in Deutschland erleben wollte., weil er keinen zweiten Corona-Lockdown in Deutschland erleben wollte. Dass er dann jedoch gar nicht mehr bei "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen war, empfindet er als ungerecht. Sein skandalöses KZ-Posting bezüglich der Pandemie-Maßnahmen verschweigt er in diesem Zusammenhang. Der Sender bestätigt auf Nachfrage: "Erst nach dem Posting wurde er aus den bereits abgedrehten Folgen rausgeschnitten. RTL hat sich klar von seinen Aussagen distanziert."

Mal wieder redet Michael Wendler sich die Welt also schön – ganz so, wie es ihm am besten passt. Von Reue keine Spur! "Für was soll ich mich entschuldigen?“, fragt er stattdessen frech. Zumindest sieht er ein, dass er in Deutschland aktuell wenig Unterstützer hat – darum seien dort (vorerst) keine Auftritte geplant, und auch sein neues Album "Höllisch gut" erscheine ausschließlich digital, da es für ihn schwierig sei, in die Läden zu kommen. "Das ist alles eine Verschwörung gegen mich", findet er, getreu seinem Motto: Schuld sind immer nur die anderen!