Michael Wendler: Klartext! Darum fehlt er wirklich bei "DSDS"

Fliegt der Wendler aus der DSDS-Jury?

Im Gespräch mit "Bild" erklärt der "Sie liebt den DJ"-Interpret, dass er doch keine Corona-Symptome habe. "Das war ein Scherz, im Nachhinein vielleicht kein guter. Ich habe das zu einem Mitarbeiter gesagt – und der hat das weitergetragen", so Michael. Und warum hat er dann seinen Flieger verpasst? Auch dafür hat er eine Erklärung: "Durch Verkehrschaos auf dem Weg von Miami nach New York, zum Flughafen. Da war ein größerer Unfall."

Beim heutigen Dreh wird die "DSDS"-Jury also nur zu dritt am Pult sitzen. "Ich werde erst am Wochenende nach Deutschland kommen und nächste Woche wieder bei DSDS dabei sein", erklärt der Wendler. RTL verlangt nun einen Corona-Test von ihm. Nach seiner Ankunft in Deutschland soll er außerdem für mehrere Tage in Quarantäne gehen und dann erneut getestet werden, damit er seine Kollegen keinem unnötigen Risiko aussetzt. Bleibt zu hoffen, dass er dieses Mal rechtzeitig am Flughafen ist...

