Michael Wendler: Video aufgetaucht! Jetzt eskaliert der Streit mit seinem Vater

Der Streit zwischen Michael Wendler und seinem Vater nimmt einfach kein Ende! Seit 14 Jahren herrscht zwischen den beiden Funkstille. Immer wieder stänkert Manfred Weßels öffentlich gegen seinen Sohn. Zuletzt behauptete der 72-Jährige, dass die Hochzeit von Michael und Laura Fake ist. "Ich erkenne die Ehe mit dem Nacktmädchen nicht an. Eine in den USA geschlossene Ehe ist in Deutschland gar nicht gültig. Michael und Laura spielen ihre Rollen nach Drehbuch und kassieren Kohle dafür, das ist alles Echte Liebe sieht für mich anders aus!", schimpfte er gegenüber der "BILD"-Zeitung. Doch damit nicht genug...