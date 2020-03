Michael Wendler: Kranker Plan! Jetzt bricht er das größte Tabu!

Der Streit mit seiner Ex eskaliert: Unfassbar, wie der Wendler jetzt versucht, sich an Claudia zu rächen…

(47) ist im Rosenkrieg gegen seine ehemalige Frau offenbar jedes Mittel recht. Während sich seine Ex (49) mit bösen Kommentaren zurückhält, scheint Michi jetzt sogar Tochter Adeline für seine Zwecke einspannen zu wollen!

Jetzt ist es amtlich: Michael und Claudia sind offiziell geschieden, nach 29 gemeinsamen Jahren. Doch von Frieden kann trotzdem keine Rede sein, ganz im Gegenteil! Denn nun holt der Wendler offenbar zum finalen Gegenschlag gegen seine Ex aus – indem er versucht, die gemeinsame Tochter auf seine Seite zu ziehen. Denn er weiß: Damit kann er Claudia am allermeisten verletzen… Ein absoluter Tabu-Bruch!

Wie er das anstellt? Wohl vor allem, indem er die 18-jährige Adeline mit der Aussicht auf ein Jetset-Leben mit Glanz und Glamour lockt. Das ist zurzeit ganz einfach, schließlich sind Michael und Laura Müller als Paar in aller Munde. Besonders Laura, die kaum zwei Jahre älter ist als Adeline, ist längst nicht mehr nur die „Freundin von…“, sondern viel beachtetes „ “-Model und bejubelter „Let’s Dance“-Promi! Auch mit Anzeigen und Werbe-Storys auf ihrem -Profil verdient sie ordentlich Kohle.

Der Wendler verfolgt einen perfiden Plan

Für Adeline vermutlich ein Traum, denn welcher Teenager könnte da schon widerstehen? Und tatsächlich: Nachdem die Wendler-Tochter in den letzten Jahren so gut wie nie in der Öffentlichkeit aufgetaucht ist, scheint sie nun Teil von Papas Erfolgsstrategie zu werden! Plötzlich steht sie in der -Doku „Laura und der Wendler – Total verliebt in Amerika“ gemeinsam mit ihrem Vater und dessen Freundin vor der Kamera. Im Mai soll sie sogar mit Michael bei einem Konzert in Oberhausen auftreten. „Ich bin jetzt nicht eine Person, die nach Aufmerksamkeit schreit, aber ab und zu wäre es einfach schön, ein bisschen Liebe, Aufmerksamkeit und Geborgenheit zu fühlen“, hatte Adeline mal bei „ !“ verraten. Und zumindest beim Thema Aufmerksamkeit ist ihr der Papa offenbar nur allzu gern behilflich. Solange er seiner Ex damit einen reinwürgen kann… Schließlich kann Michi sich keine Lästerei gegen seine ehemalige Frau verkneifen, bezeichnete Claudia sogar immer wieder als Lügnerin.

Und Claudia? Verliert kein schlechtes Wort über ihren Ex. Wohl auch, um das gemeinsame Kind vor einer öffentlichen Schlammschlacht der Eltern zu schützen. „Ich könnte niemals etwas Schlechtes über ihn sagen“, betonte Claudia mal im Gespräch mit "Closer". Das scheint ihr Ex-Mann ganz anders zu sehen…

Und wie es scheint, hat der Wendler mit seiner Strategie bereits Erfolg: An Adelines 18. Geburtstag, den sie gerade feierte, wurde deutlich, wie sehr sie hinter Michael und seiner Partnerin steht. „Mein Vater ist den ganzen Weg aus Deutschland nach Amerika gekommen, nur um meinen Geburtstag mit mir zu feiern. Das schätze ich sehr. Danke“, freute sich der Teenager auf Instagram. Und kommentierte einen Happy-Birthday-Post von ihrem Vater und Laura mit den Worten: „Danke, dass ihr meinen Geburtstag einfach so viel besser macht! Laura, ich vermisse dich ganz doll und hoffe, dass ich dich bald wiedersehe!“ Natürlich gratulierte auch Mama Claudia ihrer Tochter zum Ehrentag, schrieb liebevoll: „Ich hoffe, dass dein ganzer Tag voller süßer kleiner Momente ist, in denen du dich besonders fühlst, und hoffe, dass dies einer der Momente ist.“ Doch auf diese Nachricht gab es von Adeline keine Antwort. Noch nicht mal ein Like… Für Claudia muss es ein Schlag in die Magengrube sein, dass Adeline sich offenbar schon so sehr von Michi hat einlullen lassen…