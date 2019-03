Michael Wendler & Laura: Baby-Hammer!

Es wird nicht ruhig bei und seiner Laura! Immer wieder sorgen die beiden seit ihrer Beziehungs-Verkündung für eine Reihe von Schlagzeilen, um ihre Liebe. Nun die nächste Neuigkeit...

Michael Wendler: Das sagt seine Tochter zur Freundin Laura

Michael Wendler: Baby mit seiner Laura

Wie Michael nun verrät, könnte er sich vorstellen, mit seiner 28 Jahre jüngeren Freundin Laura ein Baby zu bekommen. So verrät der 46-Jährige über die gemeinsame Zukunft mit der 18-Jährigen: "Mit Laura kann ich mir alles vorstellen. Sie wünscht sich Kinder." Was für eine Hammer- . Ebenfalls fügt er bei " " hinzu: "Ich brauche schon eine Partnerin, die mir zur Seite steht und die mich ergänzt. Und ich denke, dazu ist sie fähig. Sie ist eine sehr toughe Frau." Und auch Laura will so schnell wie möglich mit Michael den nächsten Schritt gehen!

Laura will zu Michael ziehen

Während Laura momentan noch in Sachsen-Anhalt lebt, kann sie es schon jetzt kaum abwarten, zu ihrem Michael in die USA zu ziehen: "Ich habe keine speziellen Träume in Amerika. Mein größter Traum, ich will erstmal einfach bei ihm sein." Wann die beiden den großen Schritt wagen und ob sie uns in diesem Jahr mit einem Baby überraschen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...