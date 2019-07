Reddit this

Seit Anfang des Jahres sind Schlagersänger Michael Wendler und Schülerin Laura Müller ein Paar. Für die Turteltauben kann es momentan gar nicht schnell genug gehen. So kündigte Laura kürzlich an, dass sie zu Michael nach Florida ziehen will. Jetzt hat sie tatsächlich ihre Koffer gepackt.

Laura wohnt jetzt bei Michael

"Genau, ich wohne jetzt fest bei Michael in Cape Coral", bestätigte die 18-Jährige in ihrer -Story. Damit hat sich wohl auch die Frage erledigt, ob sie noch ihr Abitur noch zu Ende machen wird. Doch auch ohne Schule ist Laura im Dauerstress. Aktuell reist das Paar von einem Land ins nächste. "Zurzeit pendeln wir zwischen drei Ländern: USA, Deutschland und Spanien, also Mallorca", erzählte sie weiter.

Michael Wendler: Laura Müller war noch Jungfrau!

Liebe im Turbogang

Gehen die beiden jetzt etwa noch einen Schritt weiter? Michael deutete kürzlich bereits an, dass er seiner Liebsten im "Sommerhaus der Stars" die Fragen aller Fragen stellen wird. "Ich könnte Laura einen Antrag im Sommerhaus machen, was ich bereits in Erwägung gezogen habe", erklärte er im Interview mit . Und auch Nachwuchs ist schon ein Thema. "Mit Laura kann ich mir alles vorstellen. Laura wünscht sich auf jeden Fall Kinder." Mal sehen, wann es soweit ist…

