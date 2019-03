Michael Wendler & Laura: Jetzt spricht Frau Claudia Klartext!

Reddit this

Seit einigen Wochen schwebt Michael Wendler mit seiner 18-jährigen Freundin Laura auf Wolke Sieben. Doch was sagte eigentlich noch Ehefrau Claudia dazu?

Fast 30 Jahre waren und Claudia Norberg ein Paar. Im Oktober letzten Jahres kam es überraschend zur Trennung. Kurz danach hatte Michael jedoch schon wieder eine neue Frau an seiner Seite: Schülerin Laura.

Claudia muss ins Gästehaus ziehen

Laut Michael hat Claudia überhaupt kein Problem mit seiner neuen Liebe. "Meine Frau und ich haben uns arrangiert", erzählte Michael bei " ". Allerdings muss sie, wenn Laura ihn besuchen kommt, aus dem gemeinsamen Haus ausziehen. "Wenn Laura hier in Florida ist, dann wohnt sie in einem Gästehaus, was ich ihr zur Verfügung stellte." Nicht gerade freundlich!

Michael Wendler & Laura: Baby-Hammer!

Gegenüber der "BILD"-Zeitung sprach Claudia jetzt Klartext. "Ich freue mich jedes Mal, dass die Ferienhäuser so gemütlich sind", stellte sie klar. Trotzdem sucht die 48-Jährige derzeit nach einer neuen Unterkunft.

Liebescomeback mit Michael?

Doch Michael plauderte in der Sendung noch mehr Details aus. So verriet er, dass Claudia den Schlussstrich zog. "Ja, ich habe mich von Michael getrennt. Die Scheidung wurde eingereicht. Es geht uns vor allem um das Wohlergehen unserer gemeinsamen Tochter", erklärte sie. Ein neuer Mann soll aber nicht der Grund gewesen sein.

Auf die Frage, ob sie sich ein Liebescomeback mit ihrem Ex Michael vorstellen könnte, sagte sie nur geheimnisvoll: "Kein Kommentar..." Klingt fast so, als ob das letzte Wort noch nicht gesprochen ist...