Michael Wendler & Laura Müller: Aus und vorbei! Ihr Traum ist geplatzt!

Bittere Worte von Michael Wendler! Der Schlager-Star wendet sich nun mit einer traurigen Beichte an seine Fans...

Eigentlich hätten und Laura Müller gerade allen Grund zur Freude! Schließlich gaben sie sich erst kürzlich das Verlobungs-Jawort. Doch die Realität sieht leider ganz anders aus...

Claudia Norberg & Laura Müller: Zickenzoff vor der Traumhochzeit!

Michael Wendler hat große Sorgen

Neulich wendete sich Michael Wendler mit einer besorgniserregenden Nachricht an die Öffentlichkeit und berichtete seinen Fans, dass er auf Grund der aktuellen Situation kein Geld verdient. Er erklärte gegenüber " ": "Ich lebe nur noch von der Kohle von Laura." Für Michael definitiv alles andere als leicht. Doch wie schlecht es wirklich um seine Finanzen steht, wird nun anhand der jüngsten Aussage des Schlagerstars deutlich...

Michael spricht Klartext

Wie Michael nun gegenüber "Bild" erläutert, sieht es bei ihm momentan überhaupt nicht rosig aus, was das Thema Geld anbelangt: "Im Moment bin ich offiziell zahlungsunfähig. Ich versuche aber alles, mit Auftritten die Finanzamtsschuld über eine Million Euro zu begleichen." Oh je! Die Hochzeit von ihm und Laura soll dennoch in diesem Jahr stattfinden. Ob er und Laura diesen Plan, trotz ihrer finanziellen Lage, realisieren können?

Werden Laura und Michael diese Hürde meistern?