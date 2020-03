Michael Wendler & Laura Müller: Bittere Beichte! Ihr Glück liegt in Scherben!

Es wird nicht ruhig bei ! In einer ehrlichen Beichte lässt der Sänger seinen Gefühlen nun freien Lauf...

Michael Wendler steht vor einem Scherbenhaufen

In den vergangenen Jahren machte Michael Wender immer wieder wegen seiner finanziellen Lage von sich Reden. Doch der Star konnte sich berappeln und verhalf seiner Karriere zu neuem Aufschwung- bis jetzt. Wie Michael nämlich nun berichtet, machen ihm die jüngsten Entwicklungen dabei einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. So erklärt er gegenüber " ": "Bei mir geht es da jetzt schon richtig zur Sache. Also ich denke mal, dass so 20 bis 30 Konzerte jetzt erst mal komplett weg sind." Oh je! Aber auch privat steht Michael vor einer Herausforderung...

Michael ist in Sorge

"Ich wollte eigentlich, sobald Laura bei 'Let´s Dance!' ausgeschieden ist mit ihr zurück in die USA fliegen. Das geht jetzt erstmal nicht. Natürlich ist sie auch jetzt noch dabei, glücklicherweise, muss man ja auch mal dazu sagen. Ich möchte natürlich meine Tochter auch nicht allzu lange in Amerika allein lassen. Man darf nicht vergessen, das ist ja meiner Heimat, ich lebe ja da", ergänzt Michael weiter. Wie es wohl bei dem Sänger und seiner Laura weiter geht? Wir können gespannt sein...

Oh je! Werden Michael und Laura diese Hürde meistern?