Michael Wendler & Laura Müller: Der nächste Tiefschlag für Ex Claudia!

Oh je! Claudia Norberg muss nun den nächsten Tiefschlag von ihrem Ex-Mann Michael Wendler verkraften...

Es wird nicht ruhig bei und ! Erst kürzlich berichtete Claudia, dass sie mit allen Mitteln verhindern will, dass Laura Müller den Namen ihres Ex-Mannes annimmt. Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Laura Müller: Bitterer Schlag für Michael Wendler kurz nach der Verlobung!

Claudia Norberg leidet unter den Hochzeitsplänen

Wie Claudia neulich verriet. fällt es ihr verdammt schwer, dass Michael wieder vor den Traualtar tritt. So erklärte die gegenüber " ": "Das ist natürlich ein sehr komisches Gefühl, weil man ja zuvor mit dem Partner auch verheiratet war. Es kommen natürlich auch viele Erinnerungen auch an die eigene Hochzeit und wie das damals war. Und das kann man auch gar nicht irgendwie abschalten." Oh je! Doch damit nicht genug! Wie Claudia nun weiter berichtet, hat sie bis jetzt noch keine Einladung für die Hochzeit bekommen...

Muss Claudia fernbleiben?

Auch wenn Claudia damit zu kämpfen hat, dass Michael wieder heiratet, würde sie gerne zu seiner Hochzeit mit Laura gehen. Doch auf eine Einladung wartet sie bis heute vergebens: "Ich habe noch keine Einladung bekommen." Wehmütig ergänzt sie: "Ich würde hingehen, klar. Natürlich, allein schon, um meine Tochter zu sehen, die bestimmt auch ganz hübsch sich anziehen wird. Ich versuche einfach, das Beste aus der Situation zu machen und das wir halt gut miteinander auskommen. Also das wird ja jetzt ein Leben lang dann sein." Ob Claudia von Michael und Laura wohl noch mit einer Einladung überrascht wird? Wir können gespannt sein!

