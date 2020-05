Michael Wendler & Laura Müller: Eifersuchts-Drama!

Na das ist mal eine Überraschung! Laura Müller plaudert nun ganz unverblümt darüber, wie sie über Michaels Vergangenheit denkt...

Laura spricht über Michaels Ehe mit Claudia

Das Michael und Laura füreinander gemacht sind, beweisen die beiden bei öffentlichen Auftritten und via Social Media regelmäßig aufs Neue. Doch was denkt Laura eigentlich über Michaels altes Leben mit seiner Ex-Frau Claudia? In ihrer neuen Show "Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet!" berichtet die nun: "Ich bin so jemand, der sagt: 'Alles, was vor mir war, interessiert mich nicht.'" Ehrliche Worte, die zeigen: Laura probiert Michaels altes Leben gelassen zu sehen. Doch in einigen Punkten würde auch sie ihre Meinung äußern...

Laura würde sich verteidigen

"Aber wenn es jetzt Sachen geben würde, dann würde ich auch ausflippen. Also ich bin vielleicht auch nicht immer ganz einfach", erklärt Laura weiter. Abschließend fügt sie jedoch hinzu: "Ich bin normal eifersüchtig. Was vor mir war, war vor mir. Aber ich kann nur sagen, dass ich mich freue, dass ich mit diesem Mann in die Zukunft gehe." Bleibt somit nur zu hoffen, dass die beiden auch in Zukunft von Eifersuchts-Dramen verschont bleiben...

