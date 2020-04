Michael Wendler & Laura Müller: Er spricht über das traurige Aus!

Reddit this

Oh Je! Damit haben die Fans von Michael Wendler und Laura Müller definitiv nicht gerechnet...

Huch, so kennen wir ja gar nicht! Obwohl der Schlager-Star eigentlich für seine lockere und selbstbewusste Art bekannt ist, wendet er sich nun mit einer traurigen Beichte an seine Fans...

Michael Wendler hat über ein Karriere-Ende nachgedacht

Anfang des Jahres lieferten sich Michael Wendler und ein öffentliches Battle, was es definitiv in sich hatte. Doch während Michael dabei stets probierte, sich nicht unterkriegen zu lassen, berichtet er nun, dass ihn die ganze Situation ganz schön mitnahm. So erklärt er nun gegenüber " ": Ja, das war schon eine sehr, sehr schlimme Zeit Anfang des Jahres, als Oliver Pocher auf Laura und auf meine Person rumhackte. Ich habe schon echt überlegt, ob ich diesmal wirklich mich zurückziehe und meine Konzerte alle absage und überhaupt nicht nach Deutschland fliege. Das war schon hart." Doch zum Glück hat Michael mittlerweile einen Weg gefunden, mit Anfeindungen besser umzugehen...

Michael steht über den Dingen

"Natürlich macht man sich dann auch gerne über mich lustig, ich bin ja auch angreifbar. Aber das alles sagt mir, dass ich nichts zu verlieren habe. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich echt und geniert. Und deswegen gehe ich auch mit der ganzen Situation so locker um", erklärt Michael weiter und zeigt dadurch, dass er sich so schnell nicht unterkriegen lässt! Bleibt somit nur zu hoffen, dass er sich diese Einstellung auch in Zukunft weiter beibehält...

