Michael Wendler & Laura Müller: Erste Hochzeits-Details enthüllt!

und Laura Müller können es kaum erwarten, sich das Ja-Wort zu geben. Der Sänger machte seiner Freundin erst vor wenigen Tagen einen Heiratsantrag. Jetzt wollen sie endlich ein neues Kapitel beginnen!

Laura Müller: Bitterer Schlag für Michael Wendler kurz nach der Verlobung!

Erste Details enthüllt

Wie der Sänger nun auf berichtet, gibt es die Doku-Soap zu seiner Hochzeit ab dem 26. Mai bei TVNOW zu sehen. Bei „Laura und der Wendler – Jetzt wird geheiratet“ wird das Paar bei allen Schritten begleitet, die vor der großen Traumhochzeit noch anstehen.

Nun muss noch geklärt werden, welchen Nachnamen Laura nach der Hochzeit annehmen wird. In einem offenen Brief bat Michaels Ex-Frau ihn nämlich darum, ihren Mädchennamen nicht an die 19-Jährige weiterzugeben. Bleibt abzuwarten, wie das Paar dieses und andere Hochzeits-Probleme lösen wird…

Ist Laura Müller etwa schon schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: