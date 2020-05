Michael Wendler & Laura Müller: Große Überraschung vor der Hochzeit

Reddit this

Es ist kein Geheimnis, dass und bis vor kurzem noch Feinde waren. Immer wieder zog der Komiker über seinen Promi-Kollegen und dessen 19-jährige Freundin her und inspirierte sogar große Teile seiner Community dazu, das Paar ebenfalls öffentlich durch den Kakao zu ziehen.

Ein verrücktes Angebot

Mittlerweile haben sich alle Beteiligten wieder vertragen und der Wendler war sogar bei der Aufzeichnung von Ollis Podcast zu Gast. Dabei nutzte er die Gelegenheit und machte ihm ein überraschendes Angebot!

„Olli, würdest du der Trauzeuge von Laura werden? Die hat nämlich noch keinen“, fragt der „Egal“-Interpret plötzlich. „ICH soll der Trauzeuge von Laura werden?! Gibt's da nicht eine beste Freundin?“, entgegnet Olli zunächst, gibt sich dann jedoch geschlagen. „Wenn Laura wirklich will, dass ich ihr Trauzeuge bin - da kann ich ja nicht mehr 'Nein' sagen."

So richtig wohl scheint sich der 42-Jährige allerdings nicht zu fühlen und rudert schüchtern wieder zurück: „Trauzeuge ist jetzt schon sehr, sehr, sehr hochgegriffen. Aber so vorbeikommen. Wir gucken mal, wo die Reise hingeht, also schauen wir mal."

Bleibt abzuwarten, ob Laura ihren Wunsch-Trauzeugen doch noch für sich gewinnen kann…

