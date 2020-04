Michael Wendler & Laura Müller: Großes Drama nach Verlobung!

Oh je! So haben sich das Michael Wendler und Laura Müller sicherlich nicht vorgestellt...

und Laura Müller sind verlobt! Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe! Doch schon kurz nach ihrer Verlobung stehen die beiden vor der ersten Herausforderung...

Michael Wendlers Verlobung: Jetzt spricht Ex-Frau Claudia Norberg!

Michael und Laura wollen in Vegas heiraten

Wie nun berichtet wird, haben Laura und Michael vor, ihre Hochzeit am 02. August in Las Vegas zu feiern. Wie es durch "Bild" heißt, wollen die sie ihren großen Tag von -Kameras begleiten lassen und auch schon vor der Zeremonie in einer Hochzeits-Doku Einblicke in die Vorbereitungen geben. Doch die aktuelle Lage könnte ihnen dabei einen Strich durch die Rechnung machen, da es noch nicht klar ist, ob das Kamerateam überhaupt in die USA einreisen darf...

Können Michael und Laura heiraten?

Wie es durch " " heißt, ist es aktuell noch absolut unklar, in wie weit die Produktion für die Hochzeit von Laura und Michael stattfinden kann: "Ob dann eine verantwortungsvolle Produktion möglich ist, kann man im Moment nicht absehen." Wie es für Michael und Laura wohl weiter geht? Wir können definitiv gespannt sein...

