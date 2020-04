Michael Wendler & Laura Müller: Hochzeit im TV!

Reddit this

und Laura Müller lassen keine Gelegenheit aus, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass sie ja sooo verliebt sind. Jetzt wollen die beiden Turteltauben sogar den nächsten Schritt wagen...

Michael Wendler und Laura Müller heiraten im TV

"Wir werden dieses Jahr heiraten und ich bin ganz gespannt", verrät die 19-Jährige bei "Laura & Der Wendler - Total verliebt in Amerika". Doch damit nicht genug! Jetzt geben und bekannt, dass sie Laura und Michael bei den Vorbereitungen und dem großen Tag mit der Kamera begleiten werden. Lauras Papa Klaus und seine Freundin Gabi haben auch schon ihr Einverständnis gegeben.

Das ist einzige, was jetzt noch fehlt? Der Antrag! "Einer Hochzeit, ich glaub, steht nichts im Wege. Er weiß auf jeden Fall, dass er den Antrag machen muss - aber das macht er auch. Der ist so, der macht das auch. Der will das auch", erklärte die "Let's Dance"-Kandidatin kürzlich gegenüber RTL. Mal sehen, wann Michael wirklich auf die Knie geht....

