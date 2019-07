Reddit this

Seit die Beziehung von und Laura Müller offiziell ist, werden die beiden belächelt. Doch es scheint immer ernster zwischen den beiden zu werden...

Michael Wendler: Heiratsantrag im "Sommerhaus der Stars"

Zwischen den beiden ist es sogar so ernst, dass Michael Wendler das Thema Hochzeit anspricht. Und was er da plant, ist kaum zu glauben!

Michael Wendler & Laura: Traurige Beziehungsbeichte!

"Ich könnte Laura einen Antrag im Sommerhaus machen, was ich bereits in Erwägung gezogen habe", erklärt der Sänger im Interview mit . Wow, das wäre wirklich ein Knaller. Ob er es wirklich durchzieht? Oder einfach nur etwas PR machen will? Man darf gespannt sein...

Michael Wendler und Laura haben Zukunftspläne

Zukunftspläne haben die beiden aber trotzdem. "Laura zieht jetzt zu mir in die USA nach Florida, wo sie auch in ihrem jetzigen Alter mit 18 volljährig ist", so Michael Wendler. Und auch Kinder sind schon ein Thema. Diese Liebe wird noch für einige Schlagzeilen sorgen...