Michael Wendler & Laura Müller: Ihr Glück ist zerbrochen!

Was ist nur bei und seiner Laura los? Wie der Schlagerstar nun berichtet, kommen die beiden aktuell ganz schön an ihre Grenzen...

Michael Wender steht vor Herausforderung

Wie Michael jetzt verrät, ist 2020 für ihn alles andere als leicht. So muss auch er, ähnlich wie viele andere Stars, um seine Existenz bangen. So kann Michael in der nächsten Zeit, auf Grund der aktuellen Entwicklungen, keine Auftritte planen. Der Sänger erklärt in einem -Live mit : "Wir sitzen hier rum, die Auftritte wurden alle storniert. Ich glaube, 2020 kannste' knicken." Autsch! Doch damit nicht genug! Auch finanziell sieht es für Michael deswegen überhaupt nicht gut aus...

Michael ist auf Laura angewiesen

"Jetzt lebe ich eigentlich nur noch von der Kohle von Laura", erklärt Michael weiter. Doch immerhin läuft es für seine Herz-Dame aktuell super! So ist Laura momentan bei "Let's Dance" zu sehen und ließ sich vor einigen Wochen für den ablichten. Ob Laura und Michael diese Hürde wohl meistern? Wir können definitiv gespannt sein, wie es für die beiden weiter geht...

Huch, damit hat niemand gerechnet!