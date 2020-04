Michael Wendler & Laura Müller: Jetzt platzt Claudia Norberg der Kragen!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei und Laura Müller! Obwohl die beiden aktuell allen Grund zur Freude haben, werden ihrem jungen Glück immer wieder Steine in den Weg geworfen. So auch jetzt von Michaels Ex !

Michael Wendler: Dreiste Ehe-Lüge? Sein Vater erhebt schwere Vorwürfe

Claudia Norberg packt über die Verlobung aus

Wie Claudia Norberg nun berichtet, tritt sie der Verlobung von Michael Wendler und Laura Müller mit gemischten Gefühlen gegenüber. So erklärt sie gegenüber "Prominent": "Das ist natürlich ein sehr komisches Gefühl, weil man ja zuvor mit dem Partner auch verheiratet war. Es kommen natürlich auch viele Erinnerungen auch an die eigene Hochzeit und wie das damals war. Und das kann man auch gar nicht irgendwie abschalten." Doch damit nicht genug...

Claudia appelliert an Michael

Nicht nur das Thema Verlobung beschäftigt Claudia aktuell extrem. Ihr schwirrt vor allem die Frage im Kopf herum, wie Laura nach der Hochzeit mit Michael heißen wird: "Das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, die mich wirklich auch schon schlaflose Nächte gekostet hat. (...) Mein Vater ist vor drei Jahren gestorben, ich bin es meiner Mutter schuldig und meinem Bruder, einfach für diesen Namen zu kämpfen und einfach die beiden darum zu bitten, beziehungsweise Michael darum zu bitten, meinen Familiennamen nicht weiterzugeben." Claudia ergänzt: "Ich hoffe einfach auch auf Moral und Respekt meiner Familie gegenüber. (...) Ich wäre sehr, sehr unglücklich, wenn Laura Müller meinen Familiennamen annehmen würde." Oh je! Wie es wohl für Claudia, Michael und Laura weiter geht? Wir können gespannt sein...

Oh je! Werden Laura und Michael diese Hürde meistern?