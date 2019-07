Reddit this

und seine Freundin Laura Müller können es den Fans einfach nicht recht machen. Nach jedem Foto und Video müssen die beiden sich fiese Kommentare gefallen lassen, die teilweise sogar mächtig unter die Gürtellinie gehen. Während die Follower normalerweise Dinge wie Lauras Kussmund oder Michaels schwarzen Bart kritisieren, geht es bei ihrem neuesten Post allerdings um die Sicherheit der beiden.

Michael Wendler & Laura: Traurige Beziehungsbeichte!

Fans sind stinksauer

Laura postete mehre Videos und Fotos von sich und ihrem Schatz auf dem Motorrad. „Nach einem spaßigen und viel zu heißen Motorradtrip mit netten Freunden“, schreibt die 18-Jährige dazu. „95 Fahrenheit im Schatten und das Gefühl, wenn man 70 Meilen mit dem Motorrad fährt und keinen Windzug spürt.“ Doch die Fotos sorgen für großen Aufruhr bei den Fans. Der Grund: Keiner von beiden trägt einen Motorradhelm! Unter dem Post wüten Lauras Follower:

„Ohne Helme und Schutzkleidung. Super Vorbilder.“

„Zieht doch bitte einen Helm und sichere Klamotten an - zu eurer eigenen Sicherheit!! Selbst wenn ihr bei 30 km/h auf den Asphalt stürzt kann das schon böse enden!!“

„Hast du mal gesehen, wie es aussieht, wenn man mit nackter Haut über den Asphalt rutscht? Wenn nach dem Unfall jeder kleine Kieselstein einzeln aus der Haut entfernt werden muss? Kein Verständnis für die Leute, die so unverantwortlich Motorrad fahren!!

"Super! Aber nicht vergessen, immer schön den Organspendeausweis bei dir tragen"

"Wieso Helm tragen, wenn man nix in der Birne hat? Geht bei einem Unfall nix verloren."

Laura rechtfertigt sich mit den Worten: „P.S. In Florida besteht keine Helmpflicht! 95% fahren hier ohne Helm!“ Doch auch für diese Aussage feuerte Laura der geballte Hass ihrer Fans entgegen: "Liebe Laura, du hast zur Helmpflicht geschrieben, aber nicht richtig. In Florida besteht Helmpflicht für Leute bis 21 Jahre - ohne WENN und ABER! Ohne Helm und Sicherheitskleidung geht gar nicht, egal in welchem ​​Land."