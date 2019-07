Michael Wendler: Laura Müller war noch Jungfrau!

Ja, Laura Müller war noch Jungfrau, als sie mit zusammengekommen ist. Doch das ist jetzt Geschichte...

Michael Wendler hat Laura entjungfert

Gegenüber bestätigt sie grinsend: "Michael ist mein erster Freund – in ALLEN Dingen. Ich glaube, wenn man jemanden liebt, dann genießt man die Zweisamkeit, und bei uns passt das eben." Immerhin, mit Details verschont uns die "Sommerhaus der "-Kandidatin. Aber ihr Lächeln verrät ohnehin mehr als 1000 Worte.

Erst vor wenigen Tagen verriet sie bei , dass der Schlagerstar ein leidenschaftlicher Liebhaber sei. Und der kann das offenbar nur bestätigen. "Ich sag mal so: Es hat sich bisher noch keine beschwert", freut er sich. Im Gegensatz zu Laura sei er ja auch erfahrener. Davon kann die junge Frau ja nur profitieren! "Einfühlungsvermögen und so viele Dinge, die einfach erst mal reifen müssen. Und bei mir sind sie gereift, und die biete ich ihr jetzt praktisch an", so Michael Wendler.

Michael Wendler und Laura Müller ziehen ins "Sommerhaus der Stars"

So offen zeigen sich die wenigsten Paare vor der Kamera. Doch Michael und Laura haben da keine Skrupel. Was sie wohl so im "Sommerhaus der Stars" offenbaren? man darf gespannt sein...

