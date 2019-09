Michael Wendler & Laura Müller: Zuckersüße Baby-Beichte

Reddit this

und Laura Müller schweben immer noch auf Wolke sieben. Obwohl viele Fans ihre Beziehung zu Beginn für einen Gag hielten, ließ sich das Paar nicht von den fiesen Kommentaren beirren.

Michael Wendler & Laura Müller: Bittere Vorwürfe!

Laura und Michael wünschen sich ein Baby

Die 19-Jährige packte ihre Koffer und verließ für Michael sogar ihre Heimat, um sich mit ihm ein gemeinsames Leben in Florida aufzubauen. Jetzt denken die beiden sogar daran, Kinder zu bekommen. „Wir möchten in den nächsten Jahren eine Familie gründen“, verriet Laura heute in ihrer -Story. Der Altersunterschied von 28 Jahren scheint für das Traumpaar absolut kein Problem zu sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass Michael und Laura davon sprechen, ein Baby zu bekommen. Vor wenigen Monaten verriet der „Sie liebt den DJ“-Interpret im Interview mit , dass er gerne einen Jungen bekommen würde.

Schon seit Wochen fragen sich die Fans, ob Laura Müller schwanger ist: