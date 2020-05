Michael Wendler & Laura Müller:Mega-Zoff vor der Hochzeit!

Es hätte alles so schön sein können. Doch jetzt gibt es zwischen , Laura Müller und richtig großen Ärger! Und das nur wenige Wochen vor der großen Traumhochzeit…

Laura fährt die Krallen aus

Schon seit Wochen bittet Claudia ihren Ex und seine Verlobte darum, die Finger von ihrem Mädchennamen zu lassen. In einem offenen Brief erklärt die 49-Jährige, warum der Name „Norberg“ ihr so wichtig ist und warum Laura ihn nach der Hochzeit mit Michael nicht annehmen soll.

Dazu schwieg das Paar – bis jetzt! Bei „Exklusiv Spezial“ fährt Laura mächtig die Krallen aus und feuert: „Muss ich sie auch fragen, welches Brautkleid ich trage? Oder wenn wir ein Kind bekommen, wie es heißt und ob es ein Junge oder Mädchen wird?" Und auch Michael ist der Meinung, dass Claudia sich nicht mehr einmischen sollte. „Natürlich wollen wir uns nicht in unsere Beziehung reinreden und uns von ihr vorschreiben lassen, was wir zu tun haben", stellt er klar. Autsch! Mit dieser Reaktion hat seine Verflossene bestimmt nicht gerechnet…

