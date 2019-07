Michael Wendler & Laura: Schlüpfriger Sex-Skandal!

schwebt derzeit mit Teenie-Freundin Laura auf Wolke Sieben. "Heutzutage ist es selten, jemanden zu finden, der dich nicht wegen deines Körpers oder deines Status' liebt, sondern wegen deiner Person. Er gibt mir jeden Tag das Gefühl, etwas Besonderes zu sein", schwärmte Laura kürzlich gegenüber . Und auch im Bett scheint es heiß her zu gehen...

So läuft es bei Laura und Michael im Bett

Die Fans durften Laura gerade auf mit Fragen löchern. "Ist Wendler ein leidenschaftlicher Lover?", hakte ein neugieriger Follower nach. Ihre Antwort: "Ja, das ist er!" Mehr Details wollte die Schülerin dann aber doch nicht verraten.

Laura Müller pladuerte aus dem Nähkästchen Foto: Instagram/ lauramuellerofficial

Das Alter spielt keine Rolle

Dafür erzählte sie noch, dass der große Altersunterschied überhaupt kein Thema bei den beiden ist. Immerhin trennt das Paar rund 28 Jahre. "Wenn du dich in jemanden verliebst, dann ist es ganz egal wie alt er ist. Dazu kommt noch, dass ich mit jüngeren Männern nicht so viel anfangen kann." Auch ihre Eltern hätten überhaupt kein Problem damit. "Meine Eltern unterstützen mich in allem, was ich tue. Sie schenken mir jeden Tag ganz viel Liebe und sie mögen den Michael sehr." Ob sie wohl von dem intimen Sex-Geständnis ihrer Tochter auch so begeistert sind?