Michael Wendler & Laura: Sex-Bild schockiert die Fans!

Seit einigen Wochen schweben Michael Wendler und seine 18-jährige Freundin Laura auf Wolke Sieben. "Heutzutage ist es selten, jemanden zu finden, der dich nicht wegen deines Körpers oder deines Status' liebt, sondern wegen deiner Person. Er gibt mir jeden Tag das Gefühl, etwas Besonderes zu sein", schwärmte Laura gegenüber . Immer wieder posten die beiden verliebte Selfies auf . Doch der aktuellste Schnappschuss ging vielen Followern zu weit...

Michael und Laura provozieren mit Sex-Bild

Die Turteltauben veröffentlichten ein Bild, das sie in ziemlich eindeutiger Pose zeigt. Sie hält sich an Autoreifen fest, während er sich mit seinem Intimbereich an ihr Hinterteil schmiegt. "Die Macht der Liebe", kommentierten die beiden den Schnappschuss. Bei den Fans kam die innige Pose überhaupt nicht gut an. "Muss man sich so zum Gespött der Leute machen?", "Power of Fremdschämen" und "Unnötiges Kopfkino", ätzten sie.

Michael Wendler & Laura: Sie ziehen ins "Sommerhaus der Stars"

Gibt es bald Nachwuchs bei Michael und Laura?

Michael und Laura scheint die ganze Kritik egal zu sein. Sie genießen lieber ihr gemeinsames Liebesglück. Laura will sogar zu ihrem Schatz nach Florida ziehen. Und auch Kinder sind schon Thema. "Mit Laura kann ich mir alles vorstellen. Laura wünscht sich auf jeden Fall Kinder", erzählte Michael kürzlich. Mal sehen, wann es soweit ist...