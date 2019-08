Michael Wendler & Laura: Polizei-Schock im Sommerhaus!

Reddit this

Schluss, aus - vorbei! Michael Wendler und seine Freundin Laura mussten in der gestrigen Folge von "Das Sommerhaus der Stars" ihre Koffer packen.

und seiner 18-jährige Freundin Laura sorgten im "Sommerhaus" für ordentlich Ärger. Besonders mit krachte es immer wieder. Als der Wendler nicht auf Willis Frage antwortete, rastete er aus. "Was ist denn eigentlich dein Problem? Du bist so ein arroganter Fatzke", schimpfte er. "Kackvogel, Kackvogel, Kackvogel. Du bist ein Kackvogel." Die Konsequenz: Michael musste am Ende das Haus verlassen...

Michael Wendler und Laura wurden rausgewählt

Fünf Paare nominierten die beiden. "Im Grund genommen ist ja mit einem Schlag klargeworden, in welchem Verbund man hier gegen uns gewettert hat und wie man sich zusammengerottet hat um uns zu vernichten", ätzte Michael kurz nach der Entscheidung. Er wollte nur noch eins: weg. Doch nicht's da! Das gerufene Taxi kam nicht...

Michael Wendler: Bittere Enttäuschung! Es bleibt nur noch Wut

Müssen die beiden doch noch im "Sommerhaus" bleiben?

Für den Wendler ein Unding! "Wir sind jetzt auch raus, wir wollen jetzt raus, wir schlafen keine Nacht mehr hier. Ich hätte gerne meine Kreditkarte und meinen Reisepass und ihre persönlichen Dinge zurück. Wir möchten nicht mehr einen Schritt in dieses Haus tätigen. Wir wollen jetzt bitte abreisen. Wir werden heute die Koffer nehmen und weggehen. Wir wollen gerne unsere Sachen wiederhaben", pöbelte der 46-Jährige. Er drohte der Produktion sogar: "Ich habe ja auch die Möglichkeit zur Polizei zu fahren und meine Sachen dementsprechend von euch einzufordern." Ob das Paar wirklich noch eine Nacht in der Horror-WG bleiben müssen? Das zeigt sich nächste Woche...

