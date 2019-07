Michael Wendler & Laura: Sie geben ein Hochzeits-Update

Reddit this

Wendler-Fans aufgepasst - hier kommt das nächste Hochzeits-Update!

Seit der Schlager-Fan seine Anhänger mit den Verlobungsnews überrascht hatte, warten Fans auf Neuigkeiten zur Hochzeit mit seiner jungen Freundin Laura.

Jetzt äußerte sich das Pärchen zu der Frage nach ersten Detail rund um das Ja-Wort!

Michael Wendler & Laura: So geht es ihnen nach dem "Sommerhaus der Stars"

Wie der Schlagersänger im Gespräch mit Promiflash erklärte, seien er und seine zukünftige Braut nach ihrer -Teilnahme am "Sommerhaus der " unzertrennlicher denn je:

"Wir sind noch enger. Wir sind noch mehr aneinandergewachsen und das hat uns nur noch stärker gemacht", so der 47-Jährige.

In Bezug auf eine andere Frage hüllte sich der Wendler dagegen lieber in Schweigen - die nach dem Hochzeitsdatum mit seiner Laura:

"Es wird passieren", entgegnete der Sänger schlicht.

Ob die großen Hochzeitsvorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen?

Wendler-Freundin Laura gab sich mit Details zu ihrem Ja-Wort dagegen bereits etwas offener:

"Ich will, dass mein Papa dabei ist. [...] Ich kann mir vorstellen, dass wir das im Warmen machen, in Amerika zum Beispiel", so die 18-Jährige gegenüber dem Portal.

Scheint, als ob das angehende Brautpaar in der Wahlheimat des Schlagerstars unter die Haube kommen könnte!