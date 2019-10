Michael Wendler & Laura Müller: Tränen-Drama auf dem Oktoberfest!

Das Oktoberfest ist im vollen Gange! Am Sonntag statteten auch und seine Laura dem Rummel in München einen Besuch ab. Ein Kamerateam begleitete die Turteltauben. "Sie möchte mit mir Karussell fahren. Sie möchte gerne, dass ich für sie ein paar Rosen schieße und diese leckeren Herzen kaufe und ein paar Süßigkeiten. Das ist so, was auf ihrer Agenda steht", erzählte der Wendler .

Michael Wendler und Laura Müller wurden ausgebuht

Als erstes ging es für Michael und Laura ins Marstall-Zelt. Doch als die beiden erkannt wurden, fingen die Besucher plötzlich an, sie auszubuhen. Zu viel für Laura! "Ist mir zu laut. Ist mir zu viel. Ist nicht meins", erklärte sie. Und auch ihr Schatz war nicht gerade begeistert: "Leider hatten wir Pech, dass so viele -Fans gerade neben uns saßen. Es war sehr laut. Man konnte sich nicht unterhalten."

Michael Wendler: Intime Beichte über Lauras Körper

Laura Müller war mit den Nerven am Ende

Doch damit nicht genug! Die Beleidigungen wurden sogar so schlimm, dass die beiden das Zelt verlassen mussten. Laut der "BILD"-Zeitung wurde der Dreh abgebrochen. Am Ende kullerten bei Laura sogar Tränen. Trotzdem will sich das Paar die Laune deswegen nicht vermiesen lassen. Laura kündigte bereits an, dass sie nächstes Jahr ihren Michael wieder aufs Oktoberfest begleiten will.

