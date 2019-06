Michael Wendler & Laura: Traurige Beziehungsbeichte!

Reddit this

Sie strahlen für die Kameras und lassen sich von Hasskommentaren nicht aus der Ruhe bringen. Zumindest scheint es so. Doch hinter verschlossenen Türen machen Michael Wendler und Freundin Laura sich viele Gedanken...

Als und Laura sich 2018 bei einem Auftritt in Berlin kennenlernten, ahnten sie wahrscheinlich noch nicht, dass sie irgendwann ein Paar werden würden. Für den Schlagerstar war es jedoch Liebe auf den ersten Blick. „Da haben wir uns backstage gesehen und getroffen“, erzählt er in seiner -Story. "Da haben wir geredet und so hat alles angefangen."

Anfang 2019 wurde die Beziehung der beiden öffentlich. Wendler gesteht, dass die beiden noch in der Kennenlernphase waren und nicht richtig wussten, wohin der Weg führt. Der anschließende Wirbel um ihn und seine jüngere Freundin bereitete beiden schlaflose Nächte. „Es war für uns ziemlich schlimm“, gesteht er. „Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mich mal in eine so junge Frau verlieben würde. Aber ja, das habe ich.“

Hasskommentare stören das Paar

Besonders die Hasskommentare scheinen nicht spurlos an dem Paar vorbeizugehen. Während Laura immer wieder für ihr „Duckface“ kritisiert wird, werfen viele ihrem Freund vor, pädophil zu sein. Diese Aussagen bezeichnet der 47-Jährige als „kriminell“ und verletzend.

In Zukunft könne der Sänger sich außerdem gut vorstellen, Kinder mit seiner Laura zu bekommen. "Ja, wir wollen Kinder“, verrät er. „Aber wir wollen uns damit noch Zeit lassen.“