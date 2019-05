Michael Wendler & Laura: Video-Blamage! Jetzt rasten die Fans aus

Reddit this

und seine Freundin Laura erhitzen schon seit Wochen die Gemüter ihrer Fans. Ihre Fotos und Videos sorgen immer wieder für Gelächter und viele sind davon überzeugt, dass die beiden nur eine Show abziehen.

Michael Wendler: Finanz-Skandal! Es geht um 1,1 Millionen Euro

Fans feuern gegen Laura Müller

Besonders Laura erwischt es oft hart. Die 18-Jährige muss sich auf ihrer -Seite täglich den wütenden Kommentaren ihrer Follower stellen. So auch am Anfang dieser Woche! Eigentlich wollte die Schulabbrecherin nur einen Clip von sich teilen, in dem sie der Kamera zuzwinkert und die Lippen verführerisch zusammenpresst.

Doch das kommt bei ihren Fans überhaupt nicht gut an! Sie feuern:

„Unnatürlicher geht’s nicht“

„Eine Ente“

"Kann man irgendwie helfen oder so? Brauchst du einen Arzt vielleicht?"

"Und was kannst du sonst noch so?"

"Wie unreif und kindisch du bist"

Ganz schön bitter! Doch die bösen Kommentare scheinen dem Paar nichts auszumachen. „Love you, sweetheart“, kommentiert Michael Wendler stattdessen demonstrativ und zeigt, dass er voll und ganz hinter seiner Freundin steht.