Michael Wendler: Liebes-Krise mit seiner Laura!

Seit Wochen sorgen Michael Wendler und seine Teenie-Freundin Laura für Schlagzeilen. Jetzt will Laura sogar die Schule schmeißen und zu ihrem Schatz nach Florida ziehen. Doch das passt Michael überhaupt nicht...

Michael Wendler: "Sie hat Angst, dass ich eine neue Frau kennenlerne"

Michael will, dass sie erst auswandert, wenn sie ihr Abitur in der Tasche hat. "Ich möchte hinterher nicht dafür verantwortlich sein, dass du dein Abitur nicht gemacht hast. Das beschäftigt mich die ganze Zeit", sagt er bei " ." Doch sie hält an ihren Umzugsplänen fest. "Klar, ist das ein Riesenschritt. Ich lasse meine Familie hier. Aber er ist mein Lebensmittelpunkt. Wo er ist, will ich auch sein“, erklärt sie. Aber Michael weiß auch einen weiteren Grund, warum es Laura so eilig hat: "Sie hat auch Angst, dass ich eine neue Frau kennenlerne, in die ich mich verliebe."

Michael Wendler: Das sagt seine Tochter zur Freundin Laura

Läuten bald die Hochzeitsglocken?

Dabei sind die Sorgen völlig unbegründete. Michael hat momentan nur Augen für Laura. Sogar Hochzeit ist schon ein Thema. "Er ist ein romantischer Typ, bei dem ich mir gut vorstellen kann, dass er mir einen schönen Antrag macht. Aber ich setze ihn da um Gottes Willen nicht unter Druck“, erzählt die 18-Jährige. "Aber wer weiß, was 2019 passiert…"

Die ganze Folge von "Goodbye Deutschland" läuft am Montag, den 25. März um 20.15 Uhr bei .