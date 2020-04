Michael Wendler: Liebes-Lüge! Diese Enthüllung muss Laura jetzt verkraften

Es ist ihr absoluter Mädchentraum – der romantische Kniefall von ihrem geliebten Micha. Gefolgt von einem rauschenden Hochzeitsfest. Doch da hat Laura Müller die Rechnung ohne den Wendler gemacht – denn der flüchtet sich in eine fadenscheinige Ausrede… „Ich bin ja jetzt 19 und ich finde, das ist das perfekte Alter fürs Heiraten…“ Auch aus ihrem Wunsch nach gemeinsamem Nachwuchs macht die „Let’s Dance“-Kandidatin kein Geheimnis. „Plant ihr beide, Kinder zu bekommen?“, wollte ein Fan auf wissen. Lauras eindeutige Antwort: „Definitiv ja! In den nächsten Jahren.“

Obwohl die beiden gerade erst verkündeten, im TV heiraten zu wollen, scheint es nicht sicher, dass daraus wirklich etwas wird...

Laura lenkt immer wieder den Fokus auf das Thema, das jeden interessiert: Wird der Wendler seine junge Geliebte nun endlich vor den Traualtar führen? Schließlich ist die Scheidung von seiner Ex Claudia Norberg (49) nun mittlerweile vom Tisch. Gegenüber der „Bild“-Zeitung bestätigte Michael, dass sowohl er als auch Claudia die Scheidungspapiere unterzeichnet hätten. „Jetzt muss nur noch der Stempel des Richters drunter und ich bin geschieden“, so der Schlagerstar Anfang März.

Seitdem wartet Laura jeden Tag sehnsüchtig auf den Antrag und stichelt: „Also ich habe zur heutigen Zeit immer noch keinen Antrag, meine Finger sind leer.“ Und ihr Schatziii? Der denkt gar nicht erst daran, sich unter Druck setzen zu lassen, und zerstört die Illusion seiner Liebsten mit nur einem Schlag: „Mein Portemonnaie ist leer“, so seine Ausrede. Corona würde auch ihn ruinieren. Was das jetzt genau mit der Verlobung zu tun hat? „Das alles ist eine Vollkatastrophe, für mich als Künstler natürlich auch. Durch Corona fallen sehr viele Auftritte auch weg. Deswegen muss die Laura jetzt einfach noch ein bisschen warten, bis der Ring da ist.“

Will der Wendler gar nicht heiraten?

Worte, die seiner Liebsten sicherlich schwer im Magen liegen dürften. Denn: Eigentlich läuft’s doch rund beim Wendler. Immer wieder sieht man ihn in Luxus-Boutiquen beim Shopping, und auch die Pläne für das neue Haus in Florida sind in vollem Gange. Woher die ganze Kohle kommt? Dank Oliver Pochers (42) Online-Parodien ging der Verkauf seiner Single „Egal“ durch die Decke, und auch in der gemeinsamen -Show räumte der Schlagersänger laut Medienberichten dicke ab: 150.000 Euro soll er dafür eingestrichen haben. Fans munkelten damals sogar, dass der Sänger seiner Laura live im TV den ersehnten Antrag machen würde. Fehlanzeige.

Doch damit nicht genug mit dem Geldsegen: Weitere 100.000 Euro sollen für die nachfolgende Doku geflossen sein. Seine Steuerschulden von insgesamt 111.026,71 Euro hätte der 47­-Jährige damit mit einem Mal abbezahlen können. Auch das Konzert für Anfang Mai ist laut Wendler ausverkauft. Absagen will er es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht: „Es ist ja noch ein bisschen hin, deswegen sind wir da noch gar nicht panisch und müssten noch nicht handeln, um das Konzert abzusagen oder zu verlegen.“ Sollte es doch hart auf hart kommen, denke er gar nicht an eine Absage, lässt er seine Fans wissen. Das Konzert werde einfach ein paar Wochen später nachgeholt. Das Geld vom Kartenverkauf muss er also nicht zurückzahlen. Die Corona-Ausrede ist damit hinfällig. Laura scheint sich mit dem Gedanken anfreunden zu müssen, dass ihr geliebter Micha den Traum vom Heiraten so schnell wohl nicht erfüllen wird...

