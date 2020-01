Michael Wendler & Mama Christine: Kontaktabbruch wegen Laura Müller!

und Laura Müller schweben auf Wolke sieben. Doch das scheint seiner Mutter Christine Tiggemann absolut nicht in den Kram zu passen! In einem Interview zog sie am Dienstag schonungslos über die 19-Jährige her und bezeichnete sie als „Puppe zum Spielen“.

Laura Müller: So heiß sind ihre "Playboy"-Fotos!

Michael bricht den Kontakt ab

Nach dieser Aussage ist Michael so wütend, dass er kurzerhand den Kontakt zu seiner Mutter abgebrochen hat! Auf ihrem -Account erklärt Christine: „[Er] hat mir gestern auf getextet, ich sei für ihn gestorben.“ Auch zu anderen Mitgliedern der Familie soll der 47-Jährige keinen Kontakt mehr haben. „Michael hat leider keinen Kontakt zu meiner Tochter, seinem Vater und jetzt ich...", verrät die Rentnerin.

Unter einem Foto von Christine und Michael hinterlassen viele Fans aufmunternde Kommentare und loben die Rentnerin für ihre mutige Aussage. Besonders traurig: Zu dem Schnappschuss schrieb sie im vergangenen September noch „Ich hätte ihn noch viel länger so herzlich umarmen können!“.

Bleibt abzuwarten, ob sich die Wogen irgendwann wieder glätten lassen…

Ist Laura Müller etwa schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: