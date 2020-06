Michael Wendler: Mega-Ausraster! Jetzt platzt ihm der Kragen

In seiner Sendung "Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet!" platzt Michael endgültig der Kragen. Er sieht sich als Opfer. "Ich kann doch machen, was ich will! Alles wird immer auf die Goldwaage gelegt. Das verstehe ich einfach nicht. Ich bin doch ein ganz normaler Mensch", schimpft er. "Das wird alles immer ganz groß aufgebauscht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich brauche das nicht! Ich will singen, meine Freundin um mich haben, heiraten. Wir wollen Kinder kriegen und ein tolles Leben führen."