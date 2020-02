Michael Wendler: Mega-Zoff mit Tochter Adeline!

Reddit this

Auf zu neuen Ufern! In der aktuellen Folge der TVNOW-Show "Laura und der Wendler - Total verliebt in Amerika" wollen Michael und Laura ihr neu gekauftes Haus renovieren. Dafür lassen sie sogar extra Lauras Vater Klaus und seine Freundin Gaby einfliegen. Doch bis die beiden eintrudeln, kann Michael nicht mehr warten. Er will das Haus sofort auf Vordermann bringen. Die Rechnung hat er jedoch ohne seine Tochter Adeline gemacht...

Zwischen Michael Wendler und Tochter Adeline kracht es

"Können wir nicht schon morgen das Haus abspritzen. Dann können wir am Sonntag direkt anfangen, zu streichen", findet der Wendler. Doch Adeline ist von dem Plan überhaupt nicht begeistert. "Ich habe morgen Schule und dann muss ich noch länger blieben, weil ich ein Projekt fertig machen muss und Hausaufgaben habe ich auch. Mir wäre es lieber am Wochenende", meckert sie.

Laura Müller: Bittere Blamage vor laufender Kamera!

Für Michael ein Unding! "Ihr seid doch alle nicht einsatzfähig", beschwert er sich. Daraufhin platzt Adeline der Kragen. "Was willst du von mir? Soll ich meine Schule vernachlässigen, weil ich ein Haus streiche?" Ob es noch mehr Zoff gibt - und wie es mit der Hausrenovierung weitergeht? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge (ab Freitag bei TVNOW abrufbar)...

