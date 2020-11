Michael Wendler nach Entschuldigung: Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus!

Wie Manfred Wessels nun berichtet, kann er nach wie vor nicht nach voll ziehen, warum Michael solche Aussagen zur Corona-Pandemie getroffen hat. So erklärt er gegenüber "Brisant": "Wenn man so was loslässt wie er, habe ich kein Verständnis für. Das ist Schwachsinn, was der da erzählt hat!" Doch damit nicht genug! Vater Manfred ist sogar der Meinung, dass Michael die Öffentlichkeit an der Nase herumführt: "Das ist meine Vermutung, dass das ein Spiel ist immer noch, was sie da treiben, um ihr Geld zu verdienen. Nur, wenn hier Schluss ist, dass den hier keiner mehr sehen will - und das ist die Mehrheit -, dann ist alles vorbei für den hier in Deutschland." Autsch! Und auch an Schwiegertochter Laura lässt Papa Manfred kein gutes Haar...