Michael Wendler nach geplatzten Deals: Mutter Christine verliert ihre Wohnung!

Wie der Manager von Michael, Markus Krampe, bereits erläuterte, könnten Michael seine Aussagen zu der Corona-Pandemie einige Millionen kosten. So berichtet Markus gegenüber "RTL": "Welcher Mensch würde so eine Karriere - wir reden hier von 4 bis 6 Millionen Euro, die in den nächsten zwei Jahren hier vor die Wand geklatscht worden sind - wer würde das wegschmeißen? (...) Ja, also er wird natürlich seine Steuerschulden jetzt auch nicht begleichen können. Wovon? Also da wird jetzt eine Riesenflut Anklagen auf ihn zukommen." Oh je! Doch damit nicht genug! Auch Mama Christine könnte nun unter der Entscheidung ihres Sohnes leiden...