Michael Wendler: Neue Anschuldigungen von seinem Vater!

Ein einziges Mal haben sich die Brüder bei Manfreds Hochzeit getroffen. Danach kam es zum bösen Familienstreit. "Das hat er ja alles mitbekommen. Immer, wenn Michael auf mir rumgetrampelt ist, kam der Junge und hat mich getröstet." Trotzdem schaute Joel zu dem Sänger auf, wurde jedoch nur enttäuscht. Als er mit 8 Jahren ein Konzert von ihm besuchen wollte, schmissen die Security-Leute Joel sogar raus.

Kein Wunder also, dass Papa Manfred überhaupt nicht mehr gut auf den Schlagerstar zu sprechen ist. Für ihr zerrüttetes Verhältnis findet er klare Worte: "Michael hat an meinem Grab nichts verloren! Das habe ich sogar in mein Testament geschrieben."

