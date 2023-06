Michael Wendler: Offiziell bestätigt! Er feiert sein Comeback

Auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht Michael ein Bild mit Musikproduzent Jack Price und verkündet: "Heute ist Produktionsbeginn meines neuen Studio-Albums für das kommende Jahr 2024. Mein Lieblingsarrangeur Jack Price ist soeben in den USA eingetroffen und die ersten Hits sind bereits im Kasten." In Zukunft will er seine Fans immer auf dem Laufenden über seine musikalischen Projekte halten. "Auch die letzten Planungen für meine Konzerttour 2024 sind fast abgeschlossen." Die Tickets sollen noch dieses Jahr erhältlich sein. Michael selbst bezeichnet sein Comeback bereits als "die Rückkehr des Königs."