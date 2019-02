Michael Wendler: Peinliche Liebes-Show! Seine Fans sind stinksauer

Es vergeht kaum ein Tag, an dem Michael Wendler (46) kein Knutsch-Bild von sich und Schul-Freundin Laura Müller (18) postet. Doch wozu diese peinliche Liebesshow? Angeblich wollen die beiden ins -„Sommerhaus der “ ziehen. Ein Plan, der für Wendler böse enden könnte…

Shitstorm wegen peinlicher Liebes-Show

Er küsst sie, sie beißt ihm in den Finger: Seit einigen Wochen turtelt der Schlagersänger mit seiner 28 Jahre jüngeren Freundin Laura, was das Zeug hält. Seit der vergangenen Woche posten die beiden auch die dazugehörigen Schnappschüsse stolz auf ihren -Seiten, Wendler bekundet seine angeblich so tiefen Gefühle mit Worten wie diesen: „Liebe kennt keine Regeln.“

Michael Wendler: Busen-Beichte! Jetzt packt seine Teenie-Freundin aus

Doch seine Fans sind davon extrem genervt! „Es wird immer peinlicher. Dass sie solche Bilder postet, ist verständlich. Aber dieser Typ mit seinen fast 50 …“, ätzt ein User im Internet. Eine andere Dame schimpft: „Der größte Witz. Mediengeil.“

Michael Wendler und seine Laura wollen ins "Sommerhaus der Stars"

Dass Wendler das Spektakel nur veranstaltet, weil er in die RTL-Pärchen-WG einziehen will, die im in die vierte Runde geht, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch dass er mit seinem Verhalten seine Fans vor den Kopf stößt – und viele seiner Anhängerinnen damit vielleicht sogar verliert, scheint ihm nicht bewusst zu sein. „Das grenzt ja schon an Kindesmissbrauch“, schreibt eine Frau, die früher auch Wendler-Songs gehört hat, neben ein Pärchenbild. Es sieht so aus, als wäre Wendlers Ruhm nur von kurzer Dauer – und seine Hallen danach leer.

Michael Wendler: Seine Teenie-Freundin versinkt im Hass!

Einziger Trost: Dem Gewinnerpaar der Sendung winken 50.000 Euro Preisgeld. Für Schülerin Laura wäre das viel Geld. Sie scheint eines ihrer Ziele bereits erreicht zu haben. Zumindest wenn man -Moderatorin Antje Klann glaubt. Sie verriet: „Mir erzählte Laura bereits im Juli vergangenen Jahres: ,Ich möchte berühmt werden.‘ Dafür sammelte sie im VIP-Bereich von verschiedenen Schlager-Veranstaltungen die Telefonnummern von vorzugsweise männlichen Gästen ein.“ Wendler hat ihren Anruf offenbar gern entgegengenommen…