Michael Wendler: Peinliche Penis-Panne!

Hot oder not? Auf Instagram sorgt gerade ein freizügiges Bild von Michael Wendler für Diskussionen...

Momentan vergeht keine Woche ohne neue Schlagzeilen von . Anfang Januar wurde bekannt, dass der Schlagerstar und die 18-jährige Laura M. ein Paar sind. "Ich vermisse ihn jeden Tag. Er ist eigentlich immer in meinem Kopf", schwärmte sie gegenüber . Regelmäßig lassen die beiden die Fans via an ihrem Alltag teilhaben. Doch jetzt hat der Wendler etwas übers Ziel hinaus geschossen...

Dieses Bild ging in die Hose

Michael postete einen Schnappschuss im Wasser von sich. Lasziv guckt er zur Seite, während hinter ihm ein Boot schippert. Doch ein Detail fällt besonders ins Auge: Sein knappes Badehöschen. Unter dem schlabbernden Stoff zeichnet sich deutlich sein bestes Stück ab. Ähm ja... So genau wollten wir es dann doch nicht wissen!

Michael Wendler und Freundin Laura: Alles Fake? Jetzt kommt die Wahrheit raus!

"Einfach nur BÄÄÄH"

Die Fans sind schockiert von dem Anblick. "Wie widerlich ist das denn... Einfach nur BÄÄÄH" und "Die Badehose... die sitzt null!", lauten nur einige der entsetzten Kommentare. Doch Michael nimmt die Kritik locker. "10 Dollar für die Brille. Die Badehose – unbezahlbar...", antwortet er einem Fan mit Zwinker-Smiley. Naja, hauptsache seiner Laura gefällt‘s...