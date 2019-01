Michael Wendler: Peinlicher Liebes-Plan mit seiner Tennie-Freundin

Da haben sich wirklich zwei gefunden! Die umstrittene Beziehung von Schlagersänger (46) und seiner 18-jährigen Freundin Laura Müller dürfte wohl sehr viel mehr mit Marketing zu tun haben als mit der großen Liebe. Zumindest nutzen sie jetzt den Hype ganz gezielt, um die Karriere zu pushen.

Seit August sollen sie bereits ein Paar sein, gemeinsam genossen sie schon ein paar Tage Urlaub in Miami. Jetzt muss die Schülerin wieder die Schulbank drücken – und das dürfte ihr so gar nicht gefallen. Nicht nur, dass sie das Läster-Thema unter den Mitschülern ist. Sie hatte sich ihren Start in den Medien vermutlich auch ganz anders vorgestellt – immerhin scheint sie schon seit einer ganzen Weile genau auf diesen Moment hinzuarbeiten: Immer wieder versuchte der junge Schlager-Fan, über aus dem Business ein wenig Ruhm abzubekommen.

Michael Wendlers neue Freundin sucht das Rampenlicht

Im Juli 2018 traf Laura beim Schlager-Event „Tegeler Hafenfest“ auf Frank Zander (76) und flirtete den Musik-Dino – inklusive Nackenstreichler – sogar an, während er vor der Kamera gerade ein Interview führte. Der Entertainer blieb gelassen, scherzte nur: „Meine Tochter, ich muss hier mal meine Tochter zeigen.“ Etwa zur gleichen Zeit hatte sie es schon selbst als Schlager-Sternchen versucht, machte sogar Probeaufnahmen. Doch das führte nicht zum gewünschten Erfolg. Laura: „Ich habe beim Singen schon gemerkt, das wird nix mit der Gesangskarriere!“ Auch ihr Freund Michael Wendler hält nichts von ihrem Gesangstalent. Also muss sich die junge Frau wohl nun doch auf etwas anderes konzentrieren, womit sie berühmt werden kann. Auf ihrem Instagram-Account gibt es längst unzählige böse Kommentare dazu wie „Wann sieht man dich im ?“ oder „Sie nutzt seine Bekanntheit als Sprungbrett, um nach Florida zu kommen …“.

Michael Wendler braucht PR für sein neues Album

Doch nicht nur für sie soll diese ungewöhnliche Verbindung Vorteile bringen. Auch der Wendler erhofft sich damit offenbar, wieder neu ins Gespräch zu kommen. Denn gerade jetzt promotet er sein neues Album „Florida Lounge Chill Out Vol. 3“, das am 8. Februar erscheint. Die Kommentare der Fans: „Er weiß einfach, wie man sich in Szene setzt. Clever.“ Denn wie heißt es so schön: Auch negative PR ist gute PR! Für beide dürfte diese Beziehung also eine Win-win-Situation sein. Selbst dann, wenn es nicht lange hält...