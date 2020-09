Michael Wendler: Sex-Eklat beim "DSDS"-Dreh!

Klar, dass auch Schatzi Laura Müller dabei ist. Gemeinsam genießen sie ihr Essen auf dem Schiff - und plaudern über ihr Zimmer auf dem Boot. "Das ist superklein. Hat auf jeden Fall was sehr romantisches", erzählt der 48-Jährige. Egal! Er und seine frisch angetraute Frau wollen den Raum eh nicht zum Schlafen nutzen. "Aber wie ich uns beide kenne, kommen wir ja sowieso nicht aus dem Bett!" Okaaay, so viele Infos wollten wir dann doch nicht haben...

Michael trat in der Vergangenheit schon in so einige Fettnäpfchen! Seine fünf peinlichsten Momente seht ihr im Video: